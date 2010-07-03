Приложение для извещений о ДТП протестируют в столичном регионе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Зимой в четырех российских регионах хотят запустить новое мобильное приложение для оформления извещения о ДТП в целях возмещения по ОСАГО, сообщил IT-директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Алексей Самошин.

Он уточнил, что приложение в качестве эксперимента будет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тестировать его будут около девяти месяцев, передает Агентство "Москва".

В данном приложении можно будет сделать извещение о ДТП, полностью оформить все поля, подписать его через сайт госуслуг. Также будет возможность фотофиксации происшествия. Уточняется, что оформить документы в приложении можно будет при любой сумме ущерба от ДТП.

Сегодня в России работает приложение "ДТП. Европротокол", которое позволяет составить европротокол в случае незначительной аварии на дороге.

Ранее сообщалось, что еще одно новое приложение для автовладельцев разработают специалисты "Ростеха". Его можно будет использовать для сканирования повреждений машины после аварии. По замыслу, программа позволит сравнивать снимки после ДТП с теми, которые были сделаны при оформлении электронного ПТС.

