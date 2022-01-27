"МегаФон" и Quantum-А создали совместное предприятие

16:33
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
"МегаФон" приобрел 50% бизнеса ключевого партнера в разработке цифровых продуктов Quantum-А. Фонд занимается созданием геосервисов, продуктов цифровой защиты, а также технологий по распознаванию и синтезу речи. В совместное предприятие АО "Квантера" войдут активы и команды фонда, ранее задействованные в проектах мобильного оператора. Сделка между компанией "МегаЛабс" и Quantum-A состоялась в конце прошлого года.
"Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции "МегаЛабса" в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса", – подчеркнул директор по стратегии и развитию бизнеса "МегаФона" Александр Соболев.
В рамках совместного предприятия "МегаФон" будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую, а "Квантера" станет основным разработчиком решений по заказу "МегаФона".
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