Москвичей пригласили посетить зимний фестиваль в Сочи со скидкой

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Абоненты Tele2 смогут подключить тариф Мой Онлайн+ со скидкой 50% на горнолыжном фестивале, который пройдет на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 25 января по 2 февраля. Участниками акции могут стать жители Москвы и области, сообщает пресс-служба оператора.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте оператора, ввести промокод Tele2Zima и оформить курьерскую доставку. Воспользоваться предложением можно с 31 января по 16 февраля. Количество участников ограничено.

На фестивале клиенты оператора смогут получить скидку 10% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля, приоритетную запись в тест-зону снаряжения, а также абонемент на покупку кофе.

На площадке проведения фестиваля участникам и гостям откроют бесплатный Wi-Fi-доступ на базе мобильного 4G-интернета. Также в зоне оператора установлены модули для подзарядки мобильных устройств.

Всех гостей фестиваля объединит масштабный квест – "Большая игра". Участникам предложат выполнить разные задания и заработать баллы, которые можно будет обменять на призы и бонусы. В прошлом году на фестивале разыграли более 30 тысяч призов.

На склонах курорта пройдет фотоконкурс по "другим правилам". Спортсмены могут выложить фото и видео с фестиваля под хештегами #КатайПоДругому и #Tele2. Автор лучшего кадра выиграет сноуборд с уникальным дизайном от известного граффитиста.

Фестиваль Tinkoff Rosafest проходит в пятый раз. На "Розе Хутор" собираются лыжники, сноубордисты, профессиональные райдеры, музыканты и блогеры. Спортивная программа включает пять направлений: фристайл, фрирайд, джиббинг, ски-кросс и карвинг. Гости смогут принять участие в мастер-классах со звездами спорта, соревнованиях для любителей, тест-драйвах новых моделей сноубордов и лыж.

Tele2 вместе с организаторами фестиваля возвел сноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк будет работать даже после закрытия подъемников, а вход останется бесплатным для всех. Впервые оператор организует в сноупарке видеозапись трюков. Каждый спортсмен получит на память видео своего проезда.

31 января сильнейшие спортсмены встретятся на ночном фристайл-шоу. Увидеть трюки в исполнении лучших райдеров смогут все гости курорта "Роза Хутор". Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, проведут онлайн-трансляцию.