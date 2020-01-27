Москвичей пригласили посетить зимний фестиваль в Сочи со скидкой

17:36
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Абоненты Tele2 смогут подключить тариф Мой Онлайн+ со скидкой 50% на горнолыжном фестивале, который пройдет на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 25 января по 2 февраля. Участниками акции могут стать жители Москвы и области, сообщает пресс-служба оператора.
Для участия нужно заполнить анкету на сайте оператора, ввести промокод Tele2Zima и оформить курьерскую доставку. Воспользоваться предложением можно с 31 января по 16 февраля. Количество участников ограничено.
На фестивале клиенты оператора смогут получить скидку 10% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля, приоритетную запись в тест-зону снаряжения, а также абонемент на покупку кофе.
На площадке проведения фестиваля участникам и гостям откроют бесплатный Wi-Fi-доступ на базе мобильного 4G-интернета. Также в зоне оператора установлены модули для подзарядки мобильных устройств.
Всех гостей фестиваля объединит масштабный квест – "Большая игра". Участникам предложат выполнить разные задания и заработать баллы, которые можно будет обменять на призы и бонусы. В прошлом году на фестивале разыграли более 30 тысяч призов.
На склонах курорта пройдет фотоконкурс по "другим правилам". Спортсмены могут выложить фото и видео с фестиваля под хештегами #КатайПоДругому и #Tele2. Автор лучшего кадра выиграет сноуборд с уникальным дизайном от известного граффитиста.
Фестиваль Tinkoff Rosafest проходит в пятый раз. На "Розе Хутор" собираются лыжники, сноубордисты, профессиональные райдеры, музыканты и блогеры. Спортивная программа включает пять направлений: фристайл, фрирайд, джиббинг, ски-кросс и карвинг. Гости смогут принять участие в мастер-классах со звездами спорта, соревнованиях для любителей, тест-драйвах новых моделей сноубордов и лыж.
Tele2 вместе с организаторами фестиваля возвел сноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк будет работать даже после закрытия подъемников, а вход останется бесплатным для всех. Впервые оператор организует в сноупарке видеозапись трюков. Каждый спортсмен получит на память видео своего проезда.
31 января сильнейшие спортсмены встретятся на ночном фристайл-шоу. Увидеть трюки в исполнении лучших райдеров смогут все гости курорта "Роза Хутор". Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, проведут онлайн-трансляцию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: