Бесплатный Wi-Fi появился в бизнес-залах Ленинградского и Павелецкого вокзалов

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Провайдер "ТрансТелеКом" подключил бесплатный Wi-Fi в новых бизнес-залах на Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы и еще шести вокзалах в других городах России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания "ТрансТелеКом", федеральный провайдер цифровых сервисов, подключила в 2020 году бесплатный беспроводной доступ в интернет в бизнес-залах нового формата восьми крупнейших железнодорожных вокзалов страны. Выделенный доступ для посетителей бизнес-залов организован на Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы, Московском вокзале Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Петрозаводска, Сочи, Нижнего Новгорода, Иванова и Волгограда", – сообщает компания.
Совместный проект РЖД и "ТрансТелеКом" по оснащению вокзалов бесплатным Wi-Fi стартовал в 2015 году. С тех пор беспроводной интернет был оборудован на более чем 200 вокзалах и станциях.
Как сообщалось ранее, дочерняя компания РЖД "ТрансТелеКом" стала вторым интернет-провайдером, действующим на территории КНДР. Прежде подключение к интернету в КНДР обеспечивала только китайская государственная компания China United Network Communications Ltd.
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