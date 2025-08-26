"Билайн" расширил покрытие в арт-парке "Никола-Ленивец"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Билайн усилил мобильную сеть в арт-парке "Никола-Ленивец", установив уже вторую базовую станцию. Теперь жители и гости территории могут пользоваться устойчивым 4G-интернетом даже во время массовых мероприятий.

"Никола-Ленивец" – один из самых известных арт-парков России, куда круглый год приезжают туристы. Здесь проходят крупные фестивали современного искусства, музыки и перформансов, среди которых ежегодные Масленица и "Архстояние", а также концерты, выставки и семейные мероприятия.

В летний сезон парк становится особенно популярным – тысячи посетителей приезжают, чтобы увидеть масштабные инсталляции и провести время на природе. К тому же территория очень большая – около 600 гектаров – поэтому дополнительная базовая станция поможет оставаться на связи в разных концах парка.

"Усиление сети – важный шаг для комфортного пребывания гостей. Теперь посетители парка смогут делиться впечатлениями в соцсетях и искать важную информацию. Мы продолжим развивать инфраструктуру связи в регионе", – отметил директор калужского отделения "Билайна" Александр Семин.

Ранее Билайн обеспечил скоростным 4G 18 деревень и сел Калужской области.

