"Билайн" расширил покрытие в арт-парке "Никола-Ленивец"
Билайн усилил мобильную сеть в арт-парке "Никола-Ленивец", установив уже вторую базовую станцию. Теперь жители и гости территории могут пользоваться устойчивым 4G-интернетом даже во время массовых мероприятий.
"Никола-Ленивец" – один из самых известных арт-парков России, куда круглый год приезжают туристы. Здесь проходят крупные фестивали современного искусства, музыки и перформансов, среди которых ежегодные Масленица и "Архстояние", а также концерты, выставки и семейные мероприятия.
В летний сезон парк становится особенно популярным – тысячи посетителей приезжают, чтобы увидеть масштабные инсталляции и провести время на природе. К тому же территория очень большая – около 600 гектаров – поэтому дополнительная базовая станция поможет оставаться на связи в разных концах парка.
"Усиление сети – важный шаг для комфортного пребывания гостей. Теперь посетители парка смогут делиться впечатлениями в соцсетях и искать важную информацию. Мы продолжим развивать инфраструктуру связи в регионе", – отметил директор калужского отделения "Билайна" Александр Семин.
Ранее Билайн обеспечил скоростным 4G 18 деревень и сел Калужской области.
