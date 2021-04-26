18:27
Фото: depositphotos/tatsianama
Москва возглавила рейтинг самых "качающих" городов России, говорится в исследовании, проведенном оператором Тele2.
Специалисты с помощью технологии big data проанализировали, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года. Объемы скачанного трафика в Москве в марте 2021 года увеличились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило городу стать лидером рейтинга. Также в топ-10 вошли Чувашия, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир.
По информации Data Scientists, на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года столичные абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали на 77% больше трафика, чем за предыдущий месяц, – 48 терабайт. После снятия ограничений тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился.
Среди столичных клиентов Tele2 самой популярной социальной сетью в апреле 2020 года была "ВКонтакте". Видеохостинг YouTube стал вторым. Модель потребления поменялась в марте 2021 года: YouTube вышел на первое место, на втором оказался Instagram, на третьем – Facebook.
Ранее жители Москвы и Подмосковья сократили потребление трафика во время проведения акции "Час Земли". 27 марта спрос на гигабайты уменьшился на 11% по сравнению с субботой неделей ранее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: