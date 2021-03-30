Абоненты Tele2 сократили потребление трафика во время "Часа Земли"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы и Подмосковья сократили потребление трафика во время проведения акции "Час Земли". 27 марта спрос на гигабайты уменьшился на 11% по сравнению с субботой неделей ранее. Такие данные приводит оператор мобильной связи Tele2.

Жители региона сократили потребление мобильного интернета, уменьшив трафик на 11% по сравнению с 22 марта. При этом на час проведения акции – с 20:30 до 21:30 – пришлось всего 3% от общего объема гигабайтов, скачанных в этот день.

Самая низкая интернет-активность зафиксирована в центре столицы. Здесь абоненты использовали 418 Тб трафика. Это на 23% меньше, чем в Северо-Западном округе Москвы, занявшем предпоследнюю строчку рейтинга по числу скачанных гигабайтов.

Анализ голосового трафика столичных абонентов показывает, что в день акции клиенты оператора незначительно сократили количество звонков. Всего за сутки москвичи суммарно совершили более 1 миллиона вызовов. В сравнении с обычной субботой этот показатель уменьшился на 3%.

Международная акция "Час Земли" прошла в России в 13-й раз 27 марта в 20:30 по местному времени. В знак солидарности с движением за сохранение природы и ресурсов планеты на один час погасла подсветка сотен самых известных зданий мира.