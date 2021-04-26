На госуслугах появилась запись на медико-социальную экспертизу

14:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Минцифры совместно с Минтрудом запустили новые сервисы медико-социальной экспертизы на едином портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь заявление на прохождение такой экспертизы можно подать в режиме онлайн. Кроме того, на портале также есть возможность обжаловать решение экспертизы, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, получить справку об инвалидности при изменении персональных данных, получить дубликат справки и даже получить копию акта и протокол проведения экспертизы.
"Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья", – рассказал заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев.
В свою очередь, замглавы Минтруда Алексей Скляр подчеркнул, что вскоре планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической в проактивном режиме.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому ряд государственных услуг будет переведен исключительно в электронный вид.
Так, с 10 апреля 2021 года в электронный вид переходят такие услуги, как назначение ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.
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