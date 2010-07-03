Мобильный оператор стал одним из лучших работодателей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты HeadHunter составили топ-100 лучших работодателей России, среди которых оказался мобильный оператор Tele2.
В этом году компания поднялась на 12 строчку, что стало самым высоким результатом за годы участия оператора в рейтинге. Среди телеком-компаний оператор стал вторым, уступив конкуренту менее 0,5 балла.
Авторы рейтинга учитывали мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертную оценку эффективности департаментов компаний, которые отвечают за работу с персоналом. В итоге Tele2 получила 111,949 балла.
В прошлом году оператора отметили в Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award. Тогда компания получила награду как лучший работодатель по мнению персонала.
Уже в 2019-м компания стала партнером премии группы компаний HeadHunter "HR-бренд" и учредила собственную номинацию.
По словам директора по работе с персоналом Tele2 Елены Ивановой, компания стремится повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников.
"Эффективность наших действий в этом направлении обусловливает системный рост бизнеса и его показателей – доказано, что на экономическое здоровье компании влияет высокий уровень вовлеченности команды, системно выстроенные HR-процессы и сбалансированная система мотивации", – добавила Елена Иванова.
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