Мобильный оператор стал одним из лучших работодателей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты HeadHunter составили топ-100 лучших работодателей России, среди которых оказался мобильный оператор Tele2.

В этом году компания поднялась на 12 строчку, что стало самым высоким результатом за годы участия оператора в рейтинге. Среди телеком-компаний оператор стал вторым, уступив конкуренту менее 0,5 балла.

Авторы рейтинга учитывали мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертную оценку эффективности департаментов компаний, которые отвечают за работу с персоналом. В итоге Tele2 получила 111,949 балла.

В прошлом году оператора отметили в Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award. Тогда компания получила награду как лучший работодатель по мнению персонала.

Уже в 2019-м компания стала партнером премии группы компаний HeadHunter "HR-бренд" и учредила собственную номинацию.

По словам директора по работе с персоналом Tele2 Елены Ивановой, компания стремится повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников.

"Эффективность наших действий в этом направлении обусловливает системный рост бизнеса и его показателей – доказано, что на экономическое здоровье компании влияет высокий уровень вовлеченности команды, системно выстроенные HR-процессы и сбалансированная система мотивации", – добавила Елена Иванова.