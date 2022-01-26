Россияне любят смарт-часы больше, чем фитнес-трекеры – "МегаФон"

17:35
Фото: depositphotos/GaudiLab
В 2021 году умные часы обошли фитнес-трекеры по популярности, заняв 58% рынка. Такие данные приводит "МегаФон": специалисты оператора мобильной связи проанализировали российский рынок за прошедший год. По результатам исследования, за год доля умных браслетов снизилась с 61 до 42%. Эксперты объясняют, что это связано в первую очередь с ценой: в продаже появились качественные бюджетные модели смарт-часов, их средняя стоимость за год упала на треть. Кроме того, пользоваться смарт-часами удобнее, чем фитнес-трекерами, поскольку они оснащены большим экраном. "Фитнес-трекеры стремятся получить схожий со смарт-часами функционал, однако конкуренции пока не выдерживают", – рассказал генеральный директор компании "МегаФон Ритейл" Владимир Скурихин.
"Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%", – сказал Владимир Скурихин.
В 2021 году россияне купили 6,2 миллиона фитнес-трекеров и умных часов. Это на 25% больше, чем годом ранее. На покупки потратили почти на 57 миллиардов рублей, что на 51 процент больше, чем за 2020 год. В тройке самых популярных смарт-часов – модели от Apple, Samsung и Huawei. А среди фитнес-трекеров покупатели предпочитали Xiaomi, Honor и Huawei.
В целом продажи фитнес-трекеров и умных часов в розничной сети "МегаФона" за 2021 год выросли больше чем на треть. Пиковые продажи наблюдались накануне Международного женского дня, а также перед Новым годом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: