Россияне любят смарт-часы больше, чем фитнес-трекеры – "МегаФон"

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В 2021 году умные часы обошли фитнес-трекеры по популярности, заняв 58% рынка. Такие данные приводит "МегаФон": специалисты оператора мобильной связи проанализировали российский рынок за прошедший год. По результатам исследования, за год доля умных браслетов снизилась с 61 до 42%. Эксперты объясняют, что это связано в первую очередь с ценой: в продаже появились качественные бюджетные модели смарт-часов, их средняя стоимость за год упала на треть. Кроме того, пользоваться смарт-часами удобнее, чем фитнес-трекерами, поскольку они оснащены большим экраном. "Фитнес-трекеры стремятся получить схожий со смарт-часами функционал, однако конкуренции пока не выдерживают", – рассказал генеральный директор компании "МегаФон Ритейл" Владимир Скурихин.

"Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%", – сказал Владимир Скурихин.

В 2021 году россияне купили 6,2 миллиона фитнес-трекеров и умных часов. Это на 25% больше, чем годом ранее. На покупки потратили почти на 57 миллиардов рублей, что на 51 процент больше, чем за 2020 год. В тройке самых популярных смарт-часов – модели от Apple, Samsung и Huawei. А среди фитнес-трекеров покупатели предпочитали Xiaomi, Honor и Huawei.

В целом продажи фитнес-трекеров и умных часов в розничной сети "МегаФона" за 2021 год выросли больше чем на треть. Пиковые продажи наблюдались накануне Международного женского дня, а также перед Новым годом.