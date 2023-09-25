В России зафиксировали отсутствие некоторых моделей iPhone 11 и 12

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В российских магазинах электроники наблюдается нехватка некоторых моделей iPhone 11 и 12. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлеров.

В ассортименте на сайте ретейлера "М.Видео" отсутствуют iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, Pro и Pro Max, однако доступны базовые модели устройств 11-го и 12-го поколений. В компании агентству пояснили, что наиболее востребованные модели доставят в магазин в ближайшее время.

"По iPhone 11 в данный момент нет новых поставок по схеме параллельного импорта, по iPhone 12 есть самые популярные цвета и самые востребованные модели. В ближайшее время ожидаем поступления", – рассказал коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Устройства 12-го поколения и всех ему предшествующих также отсутствуют в магазинах "МТС". В "Ситилинке" можно купить iPhone 12 в подержанном и состоянии "как новый".

Приобрести iPhone 11 и 12 по-прежнему можно в "Билайне", "МегаФоне" и DNS.

Ранее американская компания Apple представила iPhone 15. Новые смартфоны были выпущены в пяти цветах: розовом, желтом, салатовом, синем и черном. На официальном сайте Apple за iPhone 15 просят от 799 долларов, iPhone 15 Pro – от 1 000 долларов, 15 Pro Max – от 1 200 долларов.



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