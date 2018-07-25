В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с девятью спутниками

25 июля, 15:38
Фото: wikimedia.org/ SpaceX / по лицензии CC 00
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии. Трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
На борту ракеты находятся девять коммуникационных спутников Iridium. Аппараты предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium.
После сегодняшнего запуска число спутников достигнет 65 из 75 запланированных. Предыдущий запуск состоялся в конце мая.
В этот раз SpaceX попытается сохранить носовой обтекатель ракеты-носителя. Дорогостоющую деталь планируется "поймать" в специальную сеть кораблем Mr. Steven.
Предыдущие две попытки завершались неудачей.
В конце июня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузом для МКС. Корабль Dragon доставил на станцию груз массой 2,7 тонны, включая материалы для научных экспериментов и продовольствие.
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