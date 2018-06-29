Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузом для МКС

Фото: ТАСС/Zuma/Spacex

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX отправила космический корабль Dragon с грузом на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Старт Falcon 9 был дан с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Как ожидается, корабль пристыкуется к станции в понедельник, 2 июля.

На сайте NASA сообщается, что Dragon доставит на станцию груз массой 2,7 тонны, включая материалы для научных экспериментов и продовольствие. Важная часть груза – робот-помощник по имени Саймон. Аппарат сможет самостоятельно передвигаться по орбитальной станции и общаться с экипажем. Кроме того, Dragon доставит на станцию запасной захват для роборуки Canadarm2, которая используется для стыковки прибывающих кораблей.

Это уже 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи Dragon.

Капсула (транспортный корабль) Dragon состоит из двух модулей: командного отсека конической формы и цилиндрического приборно-агрегатного отсека. Энергоснабжение корабля, как и у российского "Союза", обеспечивают солнечные батареи и аккумуляторы.

В начале июня на Falcon 9 вывели на орбиту европейский телекоммуникационный спутник SES-12.

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