Эксперт рассказал, как ускорить работу ноутбука

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Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, что делать, если ноутбук начал работать медленно.

По словам эксперта, существуют эффективные приемы, прибегнув к которым можно отложить покупку нового компьютера. Он также отметил, что необходимо начинать с ревизии загрузок и приложений.



"Первое, что я рекомендую сделать, – это проверить список автозагрузки и убрать оттуда приложения, в которых нет постоянной необходимости. То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке", – отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Рябинин также добавил, что это позволит разгрузить ресурсы ноутбука. Помимо этого, стоит очистить жесткие диски устройства.

"Нужно провести очистку дисков от ненужных файлов: это могут быть временные файлы, кеш и мусор, которые занимают место на диске и замедляют работу компьютера. Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему средства", – отметил специалист.

Также на работу ноутбука положительно будет влиять отказ от некоторых эффектов и режима энергосбережения, рассказал Рябинин.

Ранее ученые из Университета Джорджии выяснили, что люди доверяют информации, полученной от компьютерных алгоритмов, больше, чем той, которую получают от других людей.

Для этого они провели эксперимент, в котором испытуемым предлагалось подсчитывать количество людей, изображенных на фотографиях. При этом у добровольцев была возможность воспользоваться подсказками двух типов: первые – якобы ответы других участников, вторые – результат работы специального алгоритма. С увеличением сложности задачи они постепенно переходили от человеческих подсказок к помощи компьютера.