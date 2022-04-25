В WhatsApp можно сгенерировать отчет об активности пользователя

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Отчет об активности пользователя можно сгенерировать в мессенджере WhatsApp, сообщает "Газета.ру".

В отчете будут содержаться данные о номере телефона пользователя, времени и количестве редактирований фотографии профиля и имени, заблокированных номерах и изменениях настроек конфиденциальности.

Кроме того, отчет позволит узнать о группах WhatsApp, к которым пользователь присоединялся, тип устройства, а также IP-адреса подключения.

Для запроса информации об учетной записи необходимо перейти в настройки учетной записи и найти графу "Запросить информацию об аккаунте". Срок создания отчета составляет порядка трех дней, уведомление о его готовности придет на смартфон.

При этом отменить запрос отчета нельзя, по истечении определенного периода он будет удален с сервера мессенджера.

Ранее сообщалось, что WhatsApp выпустил обновление для iPhone с поддержкой звонков на 32 человека. До этого групповые звонки в WhatsApp вмещали до восьми участников.

В обновленной версии говорящие пользователи групповых вызовов подсвечиваются, рядом с их профилем появляются звуковые волны. Кроме того, изменен дизайн экранов данных контактов, групп и голосовых сообщений. У пользователей мессенджера также появился доступ к избранным медиафайлам в галерее. В скором времени обновление будет выпущено и для Android.