Пользователи iPhone массово забили тревогу после обновления iOS

Пользователи iPhone по всему миру сообщили о проблемах с сотовой связью. Они утверждают, что проблемы начались после того, как Apple обновила операционную систему iOS до версии 12.1.2, сообщает Forbes.
На перебои жалуются пользователи из стран в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. Чаще всего с проблемами сталкиваются жители США и Индии.
Представители компании, в свою очередь, посоветовали перезагрузить устройство и обновить настройки мобильного оператора, однако, судя по ответам пользователей, это не помогает.
Стали известны самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Первое место по популярности среди бесплатных приложений занял мессенджер WhatsApp – его пользователи скачивают чаще всего.
Также популярными среди бесплатных приложений стали Instagram, VK, Сбербанк Онлайн, YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao и Госуслуги. Первое место среди платных программ занял видеоредактор kirakira+. За ним следуют Glitché, #BS365 Workouts, Facetune и другие.
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