Эксперт рассказал о требующих ежемесячного удаления данных в смартфоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты рекомендуют ежемесячно удалять приложения на смартфонах, в которых нет нужды. Это необходимо, чтобы не засорять память гаджета, сообщил агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Он напомнил, что у большинства людей на смартфонах установлено более ста приложений, при этом постоянно используются только десять из них.

"Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются, а это увеличивает интернет-трафик", – объяснил Кусков.

Для того чтобы устройства работали быстрее, специалист советует отключить push-уведомления у приложений, которые редко используются.

Также эксперт рекомендует проверять хранящуюся в облаке информацию, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных.

Не советует Кусков дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят через мессенджеры в память телефона. Он призвал отключить такую функцию в настройках телефона, иначе все данные будут увеличивать облако и одновременно храниться в архиве самого мессенджера.

Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга. По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызывает головную боль. Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.

При этом он указал, что изменение яркости все равно заставляет мозг реагировать. Любителям использовать смартфоны перед сном рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.