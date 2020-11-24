Эксперт рассказал о требующих ежемесячного удаления данных в смартфоне

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты рекомендуют ежемесячно удалять приложения на смартфонах, в которых нет нужды. Это необходимо, чтобы не засорять память гаджета, сообщил агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Он напомнил, что у большинства людей на смартфонах установлено более ста приложений, при этом постоянно используются только десять из них.
"Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются, а это увеличивает интернет-трафик", – объяснил Кусков.
Для того чтобы устройства работали быстрее, специалист советует отключить push-уведомления у приложений, которые редко используются.
Также эксперт рекомендует проверять хранящуюся в облаке информацию, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных.
Не советует Кусков дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят через мессенджеры в память телефона. Он призвал отключить такую функцию в настройках телефона, иначе все данные будут увеличивать облако и одновременно храниться в архиве самого мессенджера.
Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга. По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызывает головную боль. Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.
При этом он указал, что изменение яркости все равно заставляет мозг реагировать. Любителям использовать смартфоны перед сном рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.
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