Россиян научат управлять эмоциями через виртуальную реальность

24 ноября, 08:38
Фото: depositphotos/everythingposs
Московский демонстрационный центр виртуальной и дополненной реальности NewsRoom разработал программу для очков виртуальной реальности, погружающую людей в определенное эмоциональное состояние.
Технология называется Emotion Center, она проходит финальный этап тестирования и отладки. Программа будет при помощи визуального и аудиоконтента помогать человеку контролировать свои эмоции: справляться с тревожностью и страхом, сообщает газета "Известия".
Виртуальный помощник-психолог определит текущее эмоциональное состояние пользователя. Затем человеку предложат видеоролик для погружения в нужное состояние. Далее будет сформирована индивидуальная программа обучения контролю над эмоцями.
Подобную технологию предлагается использовать для поддержки школьников перед сдачей ЕГЭ. "Представьте себе двухминутный ролик, который переместит ученика на пьедестал в центр стадиона, где все скандируют его имя, как победителя, и аплодируют ему, – цитирует руководителя проекта Екатерину Мовсумову издание. – Это погрузит школьника в состояние радости и уверенности. Он сможет правильно настроить свое психоэмоциональное состояние перед сдачей экзамена".
Над программой работают не только технические специалисты, но и врачи, а также ученые из Центра прикладной нейроэкономики и поведенческого анализа. Консультации также дают эксперты научной VR-лаборатории Московского института психоанализа и биологического факультета МГУ.
По словам Мовсумовой, технология будет доступна пользователям уже в 2018 году. Руководитель проекта подчеркнула, что главной задачей программы будет не развлечение, а настоящее обучение людей управлению своими чувствами.
Различные активности в виртуальной реальности активно входят в жизнь горожан. Например в октябре в центре столицы открылся павильон, где можно было погрузиться в цифровой мир, чтобы покормить диких животных, побывать в африканской саванне и отправиться на сафари по лесам. Развлечение было доступно горожанам до 22 октября.
В конце ноября пассажиры столичного метрополитена смогли посмотреть фильм о красотах России в формате виртуальной реальности. Специальный кинотеатр появился на станции "Курская".
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