Роскомнадзор оценил темпы строительства сетей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Оператор мобильной связи Tele2 выявлен лидером телеком-отрасли по темпам строительства сетевой инфраструктуры. Согласно данным Роскомнадзора, с января 2019 года число базовых станций Tele2 возросло на 5% – до 156,9 тысячи. Это в 2,5 раза превосходит результат других участников рынка мобильной связи.

В частности, компания запустила 4G, 3G и 2G-сети в Ярославской и Ивановской областях. Они уже покрыли территорию, где живет более 95% населения. Предполагается обеспечить связью даже абонентов из самых отдаленных уголков этих регионов.

Оператор также ведет строительство сетей третьего и четвертого поколений в столичном регионе. С начала года устойчивый сигнал LTE Tele2 появился на перегонах Арбатско-Покровской линии метро – от "Щелковской" до "Киевской". С начала года оператор разместил свыше 200 новых базовый станций.

"Tele2 уделяет первостепенное значение качеству предоставляемых услуг. Сегодня в Москве и Московской области практически не осталось белых пятен, где отсутствует сигнал нашей сети, а значения доступности и бесперебойности сервисов достигают 100%. В числе наших основных приоритетов в столичном регионе – строительство в перегонах метрополитена и расширение емкости 4G, где трафик растет значительно быстрее", – прокомментировал технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.

По темпам развития инфраструктуры LTE компания Tele2 также удерживает лидерство с конца 2017 года. С января по март 2019 года оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 4,6% – почти до 52 тысяч.