РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов магазинов "585*Золотой"

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Роскомнадзор организовал проверочные мероприятия после информации о предполагаемой утечке персональных данных клиентов сети магазинов ювелирных украшений "585*Золотой". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 12:00 24 января 2024 года Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора", – следует из сообщения.

Ранее в Сети появилась информация, что данные клиентов сети магазинов ювелирных украшений якобы были украдены хакерами.

До этого служба заявила, что изучает сообщения о предполагаемой утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка. Согласно информации компании по выявлению утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, в интернет попали около 1 миллиона строк с ФИО, номерами телефонов и адресами электронной почты, датой рождения, номерами банковских карт и счетов.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных