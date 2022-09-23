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Москва 24

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Технологии

17:51

Yota выяснила у москвичей, что они знают о скорости мобильного интернета

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мобильный оператор Yota выяснил у жителей столицы, знают ли они скорость своего мобильного интернета, и предложил им найти разницу между скоростями на двух разных смартфонах.

"Мы спросили обычных людей на улице: видят ли они разницу в скорости мобильного интернета? Спойлер – не видят", – прокомментировал PR-директор Yota Артем Рабчук.

Результаты опроса показали:

  • более 60% опрошенных не видят разницы между оптимальной скоростью и более высокой;
  • 30% выбрали смартфон с меньшей скоростью интернета, считая, что именно на нем интернет более быстрый;
  • большинство не подозревают, что для серфинга в соцсетях, просмотра видеороликов или скачивания фильмов максимальная скорость интернета не нужна.

"Зато теперь могут подключиться к мобильному оператору на оптимальной скорости. И еще скидку получат. До 30%. Вот", – добавил PR-директор Yota Артем Рабчук.

Мобильный оператор Yota запустил предложение "Оптимальная скорость" для "Готового тарифа", которое позволит клиентам самим выбрать скорость мобильного интернета, а при подключении получить скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа составит 399 рублей вместо 570. Также "Оптимальную скорость" можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

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