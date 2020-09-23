Сбербанк планирует запустить новый сервис аудиостриминга

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Сбербанк выкупил 100% акций организации "Звук", создав новый сервис аудиостриминга. Проект получил название "СберЗвук" и готовится его запуск, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Генеральным директором сервиса стал Михаил Ильичев, который возглавлял "Звук" с 2014 по 2017 год. Кроме того, действующий гендиректор Игорь Мухин также остался в команде.

Сервис "Звук", по информации банка, максимально интегрируют в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям. Помимо того, он дополнит существующие сервисы.

Сбербанк и "Звук" уже закончили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID. Скоро, как ожидается, будет окончена интеграция c платежным приложением SberPay. Сумма сделки, заключенная между финансовым учреждением и компанией, не уточняется.

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