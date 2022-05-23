Минцифры до 1 августа подготовит план реализации решений для замены зарубежного ПО

23 мая, 18:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Минцифры РФ до 1 августа 2022 года подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного программного обеспечения. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
"Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений", – уточнили в министерстве.
В Минцифры подчеркнули, что применение зарубежного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры представляет неприемлемые риски. В связи с этим требуется ускоренный переход на отечественные продукты.
Российским ведомствам потребуется перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО. При необходимости дополнительного финансирования требуется проинформировать Минцифры.
Владимир Путин в начале мая подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ". В частности, он регламентирует завершение использования зарубежного ПО и ПАКов на объектах критической информационной инфраструктуры в срок до 1 января 2025 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: