Минцифры до 1 августа подготовит план реализации решений для замены зарубежного ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минцифры РФ до 1 августа 2022 года подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного программного обеспечения. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"Минцифры России разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля ее должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений", – уточнили в министерстве.

В Минцифры подчеркнули, что применение зарубежного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры представляет неприемлемые риски. В связи с этим требуется ускоренный переход на отечественные продукты.

Российским ведомствам потребуется перераспределить средства, на которые планировалось приобрести тяжелое оборудование и сервера, на замену ПО. При необходимости дополнительного финансирования требуется проинформировать Минцифры.

Владимир Путин в начале мая подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ". В частности, он регламентирует завершение использования зарубежного ПО и ПАКов на объектах критической информационной инфраструктуры в срок до 1 января 2025 года.