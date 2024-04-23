Дурову подарили ник в Telegram стоимостью 8 млн рублей

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Россиянин Павел Федоров продал свой ник @pavel в Telegram за 15 тысяч токенов TON (около 7,85 миллиона рублей), который в дальнейшем оказался у Павла Дурова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Федоров зарегистрировался под ником 9 лет назад. Недавно он выставил ник на продажу на платформе Fragment, где его приобрел криптоинвестор под псевдонимом @founder. После этого инвестор подарил ник Дурову. Предприниматель поблагодарил дарителя за щедрость.

Сам Дуров рассказал, что за последние 1,5 года на платформе было продано ников и анонимных номеров Telegram на сумму в 350 миллионов долларов (около 32,6 миллиарда рублей).

Подаренный ник Дуров присвоил своему англоязычному каналу Du Rove's Channel. Сейчас канал имеет шесть ников. При нажатии на каждый можно увидеть их стоимость.

Ранее Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram. Он отметил, что корпорации очень ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил они просто удалят Telegram из магазинов приложений для скачивания.

