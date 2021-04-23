В работе сайта и приложения РЖД зафиксированы сбои

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В работе сайта и мобильного приложения Российских железных дорог (РЖД) могут наблюдаться сбои, передает пресс-служба магистрали.

"Из-за резкого роста числа запросов могут наблюдаться временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения", – отмечается в сообщении.

Неполадки произошли из-за роста поисковых запросов и продаж билетов. В РЖД работают над восстановлением деятельности сервисов.

Ранее пользователи Twitter столкнулись со сбоями в работе соцсети. Большинство жалоб касались работы сайта – 57%, с проблемами в работе приложений для iPhone или iPad столкнулись 25% пользователей, еще у 16% наблюдались проблемы с авторизацией.

Накануне сбой произошел в работе мобильного оператора МТС. Сообщения о проблемах поступали из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов.

