Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

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Пользователи Twitter столкнулись со сбоями в работе соцсети. Об этом сообщается на портале Downdetector.

Большинство неполадок фиксируется в США. Первые сообщения начали поступать в 13:07 по московскому времени. Большинство жалоб касаются работы сайта – 57%, с проблемами в работе приложений для iPhone или iPad столкнулись 25% пользователей, еще у 16% наблюдаются проблемы с авторизацией.

Ранее гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал о перспективах соцсети Twitter в России. По его мнению, Twitter находится в зоне "стабильного затухания", его рост давно прошел.