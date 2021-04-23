Очередное обновление Windows 10 привело к сбоям

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Пользователям компьютерного оборудования Nvidia рекомендовали удалить последнее обновление ОС Windows. О заявлении представителей производителя видеокарт сообщает WindowsCentral.

Пользователи, которые установили вышедшее в апреле накопительное обновление Windows 10 KB5001330, столкнулись со снижением игровой производительности и проблемами с установкой патчей безопасности. В Nvidia отмечают, что удаление обновления должно помочь геймерам и не только.

Уточняется, что Microsoft пока не представила официального решения сбоев.

Ранее сообщалось, что в новой версии Windows не будет проблемного компонента, который вызывает зависание системы. Уточняется, что в версии под названием Sun Valley ("Солнечная долина"), или 21H2, привычная пользователям панель задач лишится компонента explorer.exe, который был ответственным за ее работу.