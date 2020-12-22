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Технологии

16:36

Московский НПЗ с начала модернизации обновили на 80%

технологии

Фото: Стоян Васев

С начала модернизации мощности Московского НПЗ обновлены на 80%, программа комплексного развития на предприятии продолжается. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

Ключевым проектом обновления производственных мощностей в 2020 году стал пуск высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+".

"Евро+" – это компактный, энергоэффективный комплекс. Он один заменил сразу пять устаревших технологических объектов, которые мы теперь демонтируем и накопительным итогом получим не менее 80% обновленных технологических мощностей. С этой точки зрения мы входим в 10% лучших европейских заводов", – сказал Зубер.

По его словам, по уровню технологий и эффективности МНПЗ не только соответствует европейским НПЗ, но по ряду показателей их опережает.

Ранее жюри конкурса "100 лучших товаров России" высоко оценило продукцию Московского НПЗ. В первую сотню лучших товаров 2020 года вошли битумные материалы, бензин, сжиженные углеводородные газы, дизельное и авиационное топливо.

Новый комплекс "Евро+" заменил на Московском НПЗ старые установки

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