В комитете Госдумы оценили идею заморозки цен на домашний интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года из-за перехода сотрудников на удаленную работу, передает RT.

Депутат заявил, что комитет по труду и соцполитике этим вопросом сейчас занимается. По его словам, проект об удаленной/смешанной занятости готовят ко второму чтению, во время которого будут рассматриваться в том числе вопросы о возможной компенсации расходов на интернет, электроэнергию и другие услуги.

"А в целом вопрос с компенсацией расходов, когда не только интернет, но и электроэнергия, вода, газ, или, например, есть расходы на приобретение оборудования, программного обеспечения и баз данных, конечно, возникает. Теперь, когда идет подготовка проекта ко второму чтению, предполагается, что ответы на эти вопросы должны быть получены", – заявил Нилов.

Депутат при этом подчеркнул, что в настоящий момент резкого скачка тарифов на домашний интернет после перехода сотрудников на удаленку не наблюдается.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить цены на домашний интернет до 1 июля 2021 года. Депутат привел сведения опросов провайдеров, которые ожидают повышения цен на их услуги на 10–20% в 2021 году.

Он подчеркнул, что в связи с этим у работников на удаленном режиме работы, а также у пострадавших от экономических трудностей, возникнут дополнительные расходы.

