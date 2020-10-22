В комитете Госдумы оценили идею заморозки цен на домашний интернет

11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал идею заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года из-за перехода сотрудников на удаленную работу, передает RT.
Депутат заявил, что комитет по труду и соцполитике этим вопросом сейчас занимается. По его словам, проект об удаленной/смешанной занятости готовят ко второму чтению, во время которого будут рассматриваться в том числе вопросы о возможной компенсации расходов на интернет, электроэнергию и другие услуги.
"А в целом вопрос с компенсацией расходов, когда не только интернет, но и электроэнергия, вода, газ, или, например, есть расходы на приобретение оборудования, программного обеспечения и баз данных, конечно, возникает. Теперь, когда идет подготовка проекта ко второму чтению, предполагается, что ответы на эти вопросы должны быть получены", – заявил Нилов.
Депутат при этом подчеркнул, что в настоящий момент резкого скачка тарифов на домашний интернет после перехода сотрудников на удаленку не наблюдается.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить цены на домашний интернет до 1 июля 2021 года. Депутат привел сведения опросов провайдеров, которые ожидают повышения цен на их услуги на 10–20% в 2021 году.
Он подчеркнул, что в связи с этим у работников на удаленном режиме работы, а также у пострадавших от экономических трудностей, возникнут дополнительные расходы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: