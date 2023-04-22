В Китае обвинили TikTok в пропагандистской кампании против России

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Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России. Об этом со ссылкой на исследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая сообщает газета South China Morning Post.

По мнению военных ученых, TikTok присоединился к западным технологическим гигантам, таким как Twitter и Google, в ведении антироссийской пропагандистской кампании.

В докладе утверждается, что правительство США и их союзники с помощью социальных сетей продвигали контент, который выставляет Россию жестокой, тогда как Украину показывает в более выгодном свете.

Военные ученые сообщают, что технологические компании также предлагали властям западных стран свои платформы для размещения созданных с помощью искусственного интеллекта текстов, изображений и видео, "ставящих российских военных под прицел общественного мнения".

Всего ученые обвинили в ведении антироссийской пропаганды 40 компаний.

Ранее сообщалось, что администрация президента США дала американским правительственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить с рабочего оборудования и систем китайское приложение TikTok. Учреждения должны будут переделать контракты на информационные технологии так, чтобы предоставить поставщикам гарантии на сохранность данных в Штатах.