Дворкович рассказал о наиболее востребованных отечественных разработках

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В России успешное развитие наблюдается в сфере финансовых технологий, искусственного интеллекта, а также кибербезопасности, рассказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Об этом сообщает News.ru.

"Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки", – сказал Дворкович в кулуарах "Русского дома" в Давосе.

Также перспективными направлениями он считает фармацевтику, сельское хозяйство и умные города.

Дворкович подчеркнул, что у отечественных компаний есть решения, которые могут быть предложены на рынки за рубежом.

Ранее стало известно, что в России хотят создать Центр четвертой промышленной революции, который будет заниматься развитием искусственного интеллекта. Центр позволит наладить сотрудничество с иностранными организациями. Подобные центры уже есть в Японии, Китае, Индии и США.

Центр будет работать на базе Сбербанка, на его создание уйдет до трех миллионов долларов. Планируется, что новая структура будет помогать правительству России в решении регуляторных проблем отрасли ИИ, внедрять искусственный интеллект в управление Сбербанка и развивать концепцию "Умный город" в Москве.

В октябре 2019 года Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной "Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года".

