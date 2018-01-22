Дуров предупредил о мошеннических токенах Gram

22 января, 15:32
Фото: AP/Tatan Syuflana
Основатель Telegram Павел Дуров призвал сообщать о мошеннических токенах Gram. Так называют криптовалюты Telegram, сообщает "Газета.ру".
"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams", сообщите нам об этом", – написал Дуров.
Ранее стало известно, что компания Telegram планирует выпустить свой блокчейн и криптовалюту к марту текущего года. Таким образом, мессенджер сможет привлечь порядка пяти миллиардов долларов.
Мессенджер Telegram могут начать монетизировать в начале 2018 года. Как именно будет происходить получение прибыли, не сообщается.
Ранее отмечалось, что Дуров около четырех лет назад приобрел две тысячи биткойнов. Пакет криптовалюты на сегодняшний день оценивается в 35 миллионов долларов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: