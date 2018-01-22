Дуров предупредил о мошеннических токенах Gram

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Основатель Telegram Павел Дуров призвал сообщать о мошеннических токенах Gram. Так называют криптовалюты Telegram, сообщает "Газета.ру".

"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams", сообщите нам об этом", – написал Дуров.

Ранее стало известно, что компания Telegram планирует выпустить свой блокчейн и криптовалюту к марту текущего года. Таким образом, мессенджер сможет привлечь порядка пяти миллиардов долларов.

Мессенджер Telegram могут начать монетизировать в начале 2018 года. Как именно будет происходить получение прибыли, не сообщается.

Ранее отмечалось, что Дуров около четырех лет назад приобрел две тысячи биткойнов. Пакет криптовалюты на сегодняшний день оценивается в 35 миллионов долларов.