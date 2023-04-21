Twitter отказался от маркировки "государственные СМИ"

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Twitter перестал использовать маркировки, обозначающие подконтрольность СМИ государству, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о пометках "финансируемые правительством" и "связанные с государством". Их ставили на аккаунты средств массовой информации, а также чиновников и постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Мы хотим быть более точными. Мы скорректируем маркировку о связи с властями, поскольку она недостаточно объективная", – заявил гендиректор Twitter Илон Маск.

Ранее ряд американских и канадских СМИ прекратили пользоваться платформой в качестве протеста против маркировки.

В апреле Маск предложил пользователям Twitter монетизировать свой контент. В течение года соцсеть не будет забирать заработанные пользователями средства. Цель площадки – помочь людям достигать успеха, отметил Маск.