10:29Технологии
Twitter отказался от маркировки "государственные СМИ"
Фото: ТАСС/Zuma
Twitter перестал использовать маркировки, обозначающие подконтрольность СМИ государству, сообщает агентство Reuters.
Речь идет о пометках "финансируемые правительством" и "связанные с государством". Их ставили на аккаунты средств массовой информации, а также чиновников и постоянных членов Совета безопасности ООН.
"Мы хотим быть более точными. Мы скорректируем маркировку о связи с властями, поскольку она недостаточно объективная", – заявил гендиректор Twitter Илон Маск.
Ранее ряд американских и канадских СМИ прекратили пользоваться платформой в качестве протеста против маркировки.
В апреле Маск предложил пользователям Twitter монетизировать свой контент. В течение года соцсеть не будет забирать заработанные пользователями средства. Цель площадки – помочь людям достигать успеха, отметил Маск.
Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter
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