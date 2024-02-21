Горожане стали в два раза чаще оплачивать одновременно несколько счетов на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи стали в два раза чаще оплачивать сразу несколько счетов одновременно на mos.ru и в городском приложении "Моя Москва". В 2022 году горожане воспользовались такой возможностью 1,2 миллиона раз, в 2023-м – около 2,5 миллиона раз. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отметили, что чаще всего граждане одновременно оплачивают услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и образования. В частности, единый платежный документ, пребывание ребенка в группе продленного дня в школе, электроэнергию, детский сад, кружки и секции, интернет и домашний телефон, а также пополняют лицевой счет карты "Москвенок".

Единовременная оплата счетов экономит время и упрощает процесс, отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

По его словам, пользователям не нужно повторно вводить реквизиты и заполнять формы. Также в сервисе "Мои платежи" есть настройка автоплатежей и уведомлений, виджеты быстрого поиска счетов и шаблоны, выбор способов оплаты. Новиков заметил, что в прошлом году было оплачено примерно 23 миллиона счетов, что на 3 миллиона больше показателя 2022 года.

Чтобы воспользоваться функцией пакетной оплаты, нужно отметить галочками из списка нужные счета, нажать на "Оплатить", ввести код подтверждения, который поступит на номер мобильного телефона, сказано в сообщении. Отдельные квитанции по каждому счету появятся в разделе "История платежей".

За шесть лет работы сервиса "Мои платежи" горожане оплатили с его помощью свыше 85 миллионов счетов. Он автоматически находит неоплаченные счета пользователей со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

Кроме того, с его помощью можно переводить средства благотворительным организациям, на данный момент к проекту присоединились 88 проверенных фондов. Взносы поступают к ним без комиссии, напрямую.

Помимо этого, на портале mos.ru появилась возможность оплаты единого платежного документа и счета на электроэнергию с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Для оплаты через СБП следует выбрать этот способ в соответствующем разделе.

В феврале этого года число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона. Для получения полной учетной записи человеку нужно подтвердить свою личность онлайн или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Москвичи могут использовать СБП для оплаты всех городских счетов на mos.ru