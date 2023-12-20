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20 декабря, 22:18

Технологии

Созданная на московском опыте система управления проектами используется в 86 регионах

Фото: depositphotos/labrador

Информационная система управления проектами, созданная на базе московского опыта, используется уже в 86 регионах страны, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках МОСТИМ форума.

По его словам, весь 2023 год выстраивался обширный и глубокий базис в сфере ТИМов, который позволит ввести в промышленную эксплуатацию обязательное применение ТИМ на объектах в РФ ПО и развить функционал СУИДа, который позволит корневым образом изменить подход к стройке и перейти к полноценному риск-ориентированному управлению.

Загрутдинов подчеркнул, что выработанные в Москве подходы активно транслируются на всю страну. Это касается и озвученных ранее ТИМ-документов, которые используются при подготовке аналогичных актов на уровне страны, и в особенности тех треков, по которым движение началось еще раньше – оцифровки исполнительной документации и внедрения информационной системы управления проектами, созданной по образу и подобию Мосгорзаказа.

"Сегодня информационная система управления проектами (ИСУП), созданная на базе московского опыта, используется уже в 86 регионах страны, а электронная исполнительная документация – в 63 регионах", – сообщил Загрутдинов.

Он добавил, что в июле этого года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительства между правительством Москвы и Минстроем РФ. В рамках этого соглашения планируется и дальше делиться опытом, но уже в новом статусе, поскольку для этих задач было принято решение об укрупнении Центра компетенции департамента строительства Москвы до Центра компетенций РФ.

"Я верю, что совместно с нашими единомышленниками из Минстроя, Роскапстроя, проектного офиса и другими коллегами мы сможем качественно изменить подход к строительству", – сказал глава департамента.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в столичных цифровых сервисах находится 644 тысячи документов. Эта цифра будет только расти. Второй "МОСТИМ-форум", посвященный внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ), состоялся в Москве 20 декабря.

Загрутдинов отметил, что цифровизация строительной отрасли представляет собой комплексный процесс, который затрагивает всю трудовую деятельность данной сферы.

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