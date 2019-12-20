В столице появился первый McDonald's в отделении Сбербанка

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В Москве компания McDonald's запустила первую экспериментальную точку питания в отделении Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС.

Заказывать еду смогут клиенты отделения банка на Новослободской улице через специальные планшеты и автоматы, установленные в помещении. Отмечается, что время доставки заказа не будет превышать 20 минут.

В сентябре Сбербанк и McDonald's заключили соглашение о сотрудничестве в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что сейчас стороны обсуждают возможность оплаты заказов в McDonald's баллами "Спасибо".

Ранее блогер из Канады Коди Бондарчак признался, что за время работы в McDonaldʼs он всегда добавлял клиентам дополнительный наггетс.

Пользователи социальных сетей восхитились поступком канадца и назвали его "Робин Гудом наггетсов". Они также поинтересовались, если ли сроки давности по такому "преступлению". По подсчетам самого блогера, он задолжал McDonaldʼs около 1,6 тысячи долларов.