Образцы с просверленного Союза МС-09 передадут следствию в ближайшее время

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Контейнеры с материалами с просверленного "Союза МС-09" передадут следствию в течение одного-двух дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В частности, следствию должны передать соскобы с отверстия и куски противометеоритной защиты.

Также следствие намерено допросить российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся на Землю с МКС.

Ранее Роскосмос опроверг слухи о болезни одного из членов экипажа Серины Ауньон-Чэнселлор и о том, что это могло косвенно стать причиной появления отверстия.

Отверстие в обшивке бытового отсека "Союз МС-09" обнаружили в конце августа. Тогда системы МКС зафиксировали утечку воздуха.

Недавно космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС. Они заключили, что отверстие неопасно для экипажа, и взяли пробы с поверхности "Союза".

