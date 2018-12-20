Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:18

Образцы с просверленного Союза МС-09 передадут следствию в ближайшее время

технологии

12:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Контейнеры с материалами с просверленного "Союза МС-09" передадут следствию в течение одного-двух дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В частности, следствию должны передать соскобы с отверстия и куски противометеоритной защиты.

Также следствие намерено допросить российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся на Землю с МКС.

Ранее Роскосмос опроверг слухи о болезни одного из членов экипажа Серины Ауньон-Чэнселлор и о том, что это могло косвенно стать причиной появления отверстия.

Отверстие в обшивке бытового отсека "Союз МС-09" обнаружили в конце августа. Тогда системы МКС зафиксировали утечку воздуха.

Недавно космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС. Они заключили, что отверстие неопасно для экипажа, и взяли пробы с поверхности "Союза".

Вернувшихся с МКС космонавтов эвакуировали из "Союза"

технологии

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика