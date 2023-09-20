Эксперт спрогнозировал рост мошенничества на фоне появления цифровых паспортов

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Появление в России цифровых паспортов может привести к росту активности кибермошенников, стремящихся завладеть чужими аккаунтами на портале "Госуслуги". Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" высказал специалист в области информационной безопасности Игорь Бедеров.

В качестве одного из вероятных вариантов обмана он назвал рассылку электронных писем со ссылкой на фишинговый сайт, имитирующий портал госуслуг. С помощью последнего злоумышленники будут красть логины и пароли пользователей, ключи двухфакторной аутентификации.

Чтобы вынудить жертву перейти на небезопасный ресурс, в письме могут задержаться различные призывы к действию, предположил Бедеров. Например, пользователю могут указать на якобы необходимость срочно получить цифровой паспорт.

По словам эксперта, краденые аккаунты от госуслуг часто продают в даркнете. Их можно использовать для оформления займов в некоторых микрофинансовых организациях или для участия в электронном голосовании.

"Предполагаю, что массовые попытки взломов россиян на "Госуслугах" будут предприниматься в преддверии выборов президента РФ, весной 2024 года", – подытожил специалист.

18 сентября Владимир Путин подписал указ о введении в России цифровых паспортов. Из документа следует, что виртуальный документ на портале "Госуслуг" в отдельных случаях будет равнозначен бумажной версии.



Россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с "Госуслуг" вместо бумажного паспорта