20 августа, 18:47
Фото: depositphotos/emashurov
"Калашников" разработал новый автомат АК-308 калибра 7,62 миллиметра. Опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте концерна.
Оружие выполнено на базе автомата АК-103 с элементами конструкции автомата АК-12. Вместимость магазина – 20 патронов, вес оружия – 4,3 килограмма, длина – 880–940 миллиметров.
АК-308 использует диоптрический прицел и складной приклад, регулируемый по длине на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.
Ранее Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12, АК-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.
По результатам испытаний моделей выберут автомат для боевой экипировки "Ратник".
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