Пентагон разработает новый анонимный мессенджер

Фото: depositphotos/tatsianama

Новый анонимный мобильный мессенджер разработает управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). На этот проект выделили 44 миллиона долларов.

Как сообщает RT со ссылкой на документы ведомства, проект получил название "Надежная анонимная связь для всех" (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE) позволит общаться с использованием новейших технологий шифрования. Сейчас управление ищет подобные разработки, чтобы обеспечивать анонимность системы, которая также должна быть устойчива перед атаками.

Приложение должно гарантировать полную конфиденциальность данных пользователей и при этом корректно пересылать сообщения. Внутри приложения переписка будет зашифрована. Хакеры не должны получить данные, даже если смогут пробиться на один из узлов системы. Приложение будут тестировать на устойчивость к взломам.

Также программа должна работать в рамках одной сети, даже если эта сеть закрыта и не связана с интернетом. Подчеркивается также, что мессенджер предназначен для операционной системы Android. Разработка программы начнется в марте 2019 года. Проект должен быть готов к 2023 году.

Ранее Пентагон запретил солдатам использовать геолокацию в установленных приложениях. Аналогичные рекомендации в феврале 2018 года выпустило для военнослужащих РФ Минобороны. Солдатам и офицерам советовали также отказаться от использования популярных социальных сетей, не публиковать информацию о своей службе.