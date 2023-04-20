Минцифры проверит влияние отмены льготного подключения к электросетям на цену услуг связи

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Минцифры РФ проверит влияние отмены льготного подключения к электросетям на цену услуг связи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве выразили обеспокоенность резким увеличением стоимости подключения объектов связи к электросетям.

"По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти", – заявили в Минцифры.

В сообщении подчеркнули, что при полной оплате инфраструктуры для присоединения к сетям происходит рост стоимости услуг операторов, тем самым снижаются темпы "проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах".

В ведомстве напомнили, что в настоящее время на территории России услуги связи одни из самых недорогих в мире. При этом средняя ее стоимость за последние 20 лет выросла всего в 1,3 раза. Однако стоимость электроэнергии за этот же период выросла более чем в 5 раз.

Минцифры намерено провести анализ влияния отмены льготных тарифов на возможный рост стоимости услуг фиксированной и мобильной связи.

Ранее представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям, что создает риски повышения тарифов на связь.

Компании "МегаФон", "Вымпелком", МТС, "Новые башни" и "Сервис-Телеком" заявили, что после отмены с июля 2022 года льготной ставки в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 киловатт к электросетям стоимость подключения тех же базовых станций, которая раньше не превышала 50 тысяч рублей, выросла в разы. А подключение домохозяйств к интернету подорожало и вовсе в сто раз, до 50–60 тысяч рублей.