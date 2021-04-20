Россияне смогут получить данные о своей недвижимости на госуслугах

11:27
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Информацию о находящейся в собственности недвижимости россияне смогут получать через госуслуги уже в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, – вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности", – отмечается в материале.
Указанные сведения могут быть необходимы гражданам для совершения сделок с недвижимостью и при управлении многоквартирными домами.
Также пользователи портала смогут указывать эти данные, подавая заявку на кредит в банке. В правительстве считают, что получить заем станет проще, так как отпадет необходимость в предварительном запросе и получении бумажных документов.
Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр.
В кабмине рассказали, что новые пользовательские возможности на портале госуслуг появляются в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах.
Ранее сообщалось, что учетные записи жителей России на госуслугах могут начать создавать автоматически при обращении горожан в государственные органы. Это позволит увеличить долю зарегистрированных на портале россиян до 85% к 2024 году.
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