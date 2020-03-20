В АКОРТ опровергли информацию о дефиците ноутбуков из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев в ходе диалога с Москвой 24 опроверг информацию о дефиците портативных компьютеров. По его мнению, замедление поставок есть, но оно минимально.

Спикер пояснил, что на рост продаж ноутбуков и подобной техники повлияли два фактора: переход людей на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса и ожидание роста цен на фоне экономической ситуации в стране.

Однако дефицита данного продукта ожидать не стоит. Ломакин-Румянцев заявил, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, компьютеры производятся в достаточном количестве. Он отметил, что система онлайн-заказов техники магазинами обеспечивает наличие товара на рынке в достаточной степени.

Ранее СМИ сообщили о вероятности дефицита ноутбуков из-за распространения COVID-19. Аналитики отмечают, что спрос на портативную технику с 9 по 15 марта вырос на 27%.