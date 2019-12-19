В России снизилась популярность стационарной междугородной связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Доходы российских операторов связи от междугородных звонков со стационарных телефонов сократились. По данным Минкомсвязи, эта услуга стала менее востребованной примерно в 6 раз в 2018 году по сравнению с 2010, сообщает RT.

В денежном выражении речь идет о 2,5 миллиарда рублей против 15,1 миллиарда практически десятилетие назад. Еще реже звонки между городами на стационарной связи делали в 2019 году – стоимость оказанных услуг за этот период составила всего 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, эксперты сигнализируют о снижении продолжительности разговоров. В исследовании принимались во внимание звонки и физических, и юридических лиц, но за первые три квартала 2019 года этот показатель достиг всего 111 миллионов часов (против 142,6 миллиона часов в 2018 году).

"На междугородную фиксированную связь распространяются те же тенденции, что и на фиксированную связь в целом: падение спроса, связанное с замещением современными видами коммуникаций", – объяснили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что услуги мобильной связи в Российской Федерации могут подорожать в 2020 году в пределах 17-18 процентов. Подорожание эксперты связывают с расходами на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете.

