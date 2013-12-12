Чем живет Рунет: какими будут главные темы Russian Internet Week 2019

Фото: Москва 24/Никита Симонов

12 декабря в Центре международной торговли откроется Russian Internet Week 2019 – главное ежегодное мероприятие интернет-отрасли.

RIW уже 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. Форум зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

В сценарий включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более пяти тысяч посетителей и более 35 тысяч зрителей в онлайне. Среди них – лидеры интернет-индустрии, руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые блогеры и не только.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С этого года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Евгений Новиков, помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, отметил основные темы для обсуждения: "Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный форум, посвященный нацпрограмме "Цифровая экономика", и благодарны организаторам RIW, что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из важнейших частей программы RIW-2019. В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года – во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тысячах социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки "сквозных" цифровых технологий, и так далее. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадиях проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по развертыванию сетей 5G в городах-миллионниках".

В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям нацпрограммы – это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной безопасности.

Отдельное внимание министерство уделит теме развития сквозных цифровых технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках Федерального проекта "Цифровые технологии" в настоящее время сформированы и утверждены дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; компоненты робототехники и сенсорики; технологии виртуальной и дополненной реальностей; технологии беспроводной связи.

Чем сегодня живет Рунет и о чем думает интернет-бизнес – в программе RIW, которая в этому году поделена на блок-конференции:

Digital Ads day

В данной блок-конференции секции на следующие темы: "Кейсы перформанс-маркетинга", "Мобайл-точка входа всех рекламных коммуникаций", "Маркетинг в киберспорте", "Трафик есть, что дальше?".

Influencer Marketing day

Узнайте все о работе с блогерами! В программе блок-конференции следующие темы: "Международные кейсы Influencer Marketing", "Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды", "Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing", "Механики раскрутки блогеров".

Digital Transformation

Спикеры секций данной блок-конференции поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: "Цифровая трансформация транспорта", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Суперсервисы".

PR, GR and Media

Самые крутые секции по Media, как и всегда, на RIW! Выбирайте тему, интересную именно вам: "PR корпораций", "Медиа в современном обществе", "Зачем в 2020 году нужен веб-сайт?".

Малый и средний бизнес

Секции данной блок-конференции – кладезь полезных знаний для представителей малого и среднего бизнеса. В программе следующие темы: "Женщины в бизнесе", "Выход российской компании на международный рынок", "Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса", "Программы государственной поддержки".

Другие темы и детали программы доступны по ссылке.

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте "Цифровая экономика", поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, "электронный импульс" для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

"Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат Недели, – отмечает министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. – Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире – города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону "Точка.Москва".