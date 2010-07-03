Мобильная связь в РФ может подорожать на 18 процентов

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Услуги мобильной связи в Российской Федерации могут подорожать в 2020 году. Аналитики допускают рост на 17-18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review.

"Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете", – сообщают эксперты.

Согласно исследованию аналитиков, наиболее резкое и существенное подорожание коснется тарифов средней и высокой ценовой категории. Минимальные и социальные тарифные планы, в свою очередь, станут дороже в пределах инфляции, а сам процесс будет более медленным.

В качестве фактора роста специалисты единогласно указывают на подорожание товаров и услуг, сопутствующих обеспечение связи в стране. К ним относятся электроэнергия, динамика российской валюты, процесс модернизации телекоммуникационного оборудования, отказ от международного роуминга со странами ближнего зарубежья. Немаловажный внешний фактор – необходимость реализовать законопроекты, связанные с "пакетом Яровой" и законом об устойчивом рунете.

В начале ноября мобильные операторы "Билайн" и МТС заявляли, что не планируют в ближайшем будущем повышать тарифы на услуги связи и интернет. В первой из указанных компаний "заморозили" тарифы, во второй – обещали разрабатывать конвергентные сервисы, чтобы помогать клиентам экономить.

