Капсула Hyperloop разогналась до 386 километров в час

19 декабря, 17:58
Фото: hyperloop-one.com
Капсула перспективной транспортной системы Hyperloop установила новый рекорд скорости, разогнавшись до 386 километров в час. Такой показатель был достигнут на участке в 500 метров под названием DevLoop.
Концепция нового транспорта предложена в 2013 году Илоном Маском. Предполагается, что пассажирские и грузовые платформы будут перемещаться по системе специальных труб. Разгонять их будут линейные двигатели. При этом в трубах будет поддерживаться низкое давление, почти полностью избавляющее капсулы от сопротивления воздуха. Предполагается, что платформы разгонят до 1200 километров в час.
Изначально воплощать идею в жизнь не планировалось, поэтому разработкой занялись сторонние компании, включая Hyperloop One. В начале 2017 года компания построила тестовую трубу длиной около 500 метров и провела в ней несколько испытаний. Капсула находится в состоянии магнитной левитации, поэтому не испытывает даже трения о рельсы, сообщает Wired.
Предыдущие тесты показали, что она разгоняется до 309 километров в час. Текущий рекорд в почти 400 километров в час – максимальный для всех имеющихся прототипов системы. Компания продемонстрировала работу гермошлюза для капсулы, который позволяет загружать ее в трубу без полной разгерметизации.
Сравнимой, но меньшей скорости добилась еще одна компания. На соревнованиях прототипов капсул от разных разработчиков, проводимых SpaceX, капсулу немецкой компании WARR Hyperloop удалось разогнать до 323 километров в час. Кроме того, летом 2017 года стало известно, что основанная Маском компания, занимающаяся строительством тоннелей, все же будет связана с постройкой системы Hyperloop.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: