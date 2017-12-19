Капсула Hyperloop разогналась до 386 километров в час

Капсула перспективной транспортной системы Hyperloop установила новый рекорд скорости, разогнавшись до 386 километров в час. Такой показатель был достигнут на участке в 500 метров под названием DevLoop.

Концепция нового транспорта предложена в 2013 году Илоном Маском. Предполагается, что пассажирские и грузовые платформы будут перемещаться по системе специальных труб. Разгонять их будут линейные двигатели. При этом в трубах будет поддерживаться низкое давление, почти полностью избавляющее капсулы от сопротивления воздуха. Предполагается, что платформы разгонят до 1200 километров в час.

Изначально воплощать идею в жизнь не планировалось, поэтому разработкой занялись сторонние компании, включая Hyperloop One. В начале 2017 года компания построила тестовую трубу длиной около 500 метров и провела в ней несколько испытаний. Капсула находится в состоянии магнитной левитации, поэтому не испытывает даже трения о рельсы, сообщает Wired.

Предыдущие тесты показали, что она разгоняется до 309 километров в час. Текущий рекорд в почти 400 километров в час – максимальный для всех имеющихся прототипов системы. Компания продемонстрировала работу гермошлюза для капсулы, который позволяет загружать ее в трубу без полной разгерметизации.

Сравнимой, но меньшей скорости добилась еще одна компания. На соревнованиях прототипов капсул от разных разработчиков, проводимых SpaceX, капсулу немецкой компании WARR Hyperloop удалось разогнать до 323 километров в час. Кроме того, летом 2017 года стало известно, что основанная Маском компания, занимающаяся строительством тоннелей, все же будет связана с постройкой системы Hyperloop.