Эксперт отреагировал на сообщения о кибератаке на российский банк через SWIFT

19 декабря, 13:45
Фото:ТАСС/DPA/Silas Stein
Сообщения о первой кибератаке на один из российских банков через международную систему SWIFT прокомментировал эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский. По информации СМИ, в результате этой атаки хакерам удалось вывести деньги в Европу, Азию и Америку.
Как полагает Раевский, этот инцидент не стоит рассматривать как свидетельство слабой системы кибербезопасности в стране. По мнению эксперта, атаку хакеров через SWIFT можно считать новой, пока не изученной формой киберугрозы.
"Сложно на основе одного случая оценивать общую ситуацию. Здесь никто не может чувствовать себя на 100 процентов защищенным", – пояснил Раевский в беседе с RT. Он добавил, что "всегда будут какие-то первые жертвы, что называется "атаки нулевого дня", вне зависимости от уровня защиты конкретного учреждения. "Уровень кибербезопасности скорее отражает то, насколько быстро все остальные отреагируют – и будет это один пострадавший банк или вся банковская система", – подчеркнул эксперт.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что впервые в России хакеры атаковали банк через международную систему SWIFT.
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