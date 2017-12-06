Kaspersky ожидает роста кибератак на популярные программы

6 декабря, 15:15
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
"Лаборатория Касперского" ожидает в следующем году увеличения количества атак на популярные программы, а также на устройства, подключенные к интернету.
"Атаковать будут не конечные цели – как правило, это большие компании с надежной и многослойной киберзащитой. В таких случаях гораздо проще использовать посредника, которым может выступить производитель популярных программ, используемых в корпоративном сегменте. Самыми известными из них стали инциденты с Shadowpad и CCleaner, а также эпидемия шифровальщика ExPetr/NotPetya", – пояснили в компании, сообщает РИА Новости.
Что касается частных пользователей, эксперты ожидают, что атаки обрушатся на устройства, привязанные к интернету. Это могут быть роутеры, веб-камеры, смартфоны, фитнес-трекеры и многое другое.
Кроме того, среди угроз в киберпространстве в 2018 году — рост манипулирования и взломов СМИ и социальных медиа ради извлечения прибыли, заключает антивирусная компания.
24 октября, о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. От кибератак также пострадало информационное агентство "Интерфакс" и издание "Фонтанка".
По словам специалистов, все указывало на то, что ведется целенаправленная атака на корпоративные сети.
Новый вирус-шифровальщик пытался заразить систему российских банков. Среди атакованных есть банки из топ-20.
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