Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

17:05

Москва 24: как происходит цифровизация строительной отрасли России

технологии строительство пресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Цифровизация строительной отрасли России".

О внедрении цифровых технологий в строительстве расскажут:

  • заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков;
  • руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ, омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева;
  • ответственный секретарь экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете ГД РФ по транспорту и строительству Светлана Бачурина;
  • председатель комиссии по цифровизации строительной отрасли общественного совета Минстроя РФ Михаил Викторов;
  • президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Смотрите трансляцию 20 мая в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать