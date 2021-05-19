Москва 24: как происходит цифровизация строительной отрасли России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
20 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Цифровизация строительной отрасли России".
О внедрении цифровых технологий в строительстве расскажут:
- заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков;
- руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ, омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева;
- ответственный секретарь экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете ГД РФ по транспорту и строительству Светлана Бачурина;
- председатель комиссии по цифровизации строительной отрасли общественного совета Минстроя РФ Михаил Викторов;
- президент Национального объединения строителей Антон Глушков.
Смотрите трансляцию 20 мая в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.