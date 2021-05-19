Москва 24: как происходит цифровизация строительной отрасли России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Цифровизация строительной отрасли России".

О внедрении цифровых технологий в строительстве расскажут:



заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков;

руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ, омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева;

ответственный секретарь экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете ГД РФ по транспорту и строительству Светлана Бачурина;

председатель комиссии по цифровизации строительной отрасли общественного совета Минстроя РФ Михаил Викторов;

президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Смотрите трансляцию 20 мая в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.